Главный тренер турецкого "Фенербахче" Дик Адвокат возглавил сборную Голландии, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Голландии. Отметим, что его контракт с турецким клубом истекает по окончании сезона.

Помощником 69-летнего специалиста стал Руд Гуллит. 26 марта с поста наставника сборной был уволен Данни Блинд в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Напомним, что голландский наставник тренировал национальную команду с 2002 по 2004 год. Под его руководством сборная дошла до полуфинала чемпионата Европы 2004 года.