Адвокат стал главным тренером "Спарты" из Роттердама

Бывший главный тренер сборной России и "Зенита" Дик Адвокат возглавил роттердамскую "Спарту", информирует пресс-служба голландского клуба. Помощниками 70-летнего специалиста станут Фред Грим и Кор Пот. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Отметим, что Адвокат выступал за "Спарту" в качестве футболиста с 1980 по 1982. Ранее клуб отправил в отставку с поста главного тренера Алекса Пастора. Роттердамцы на данный момент занимают последнее место в чемпионате Голландии, набрав 11 очков в 17 матчах.