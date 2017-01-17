Адриан Рамос близок к переезду в Китай

Нападающий дортмундской "Боруссии" Адриан Рамос может продолжить карьеру в Китае, сообщает kicker.de. По информации издания, одним из клубов, который претендует на колумбийского форварда, является "Чунцин Лифань".

Отмечается, что переход находится на завершающей стадии согласования. По информации издания, сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рамос может перебраться в "Гранаду" на правах аренды, длительность которой составит полгода.

Напомним, что 30-летний игрок выступает за "Боруссию" из Дортмунда с 2014 года. В нынешнем сезоне форвард провел в составе команды во всех турнирах 11 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.



