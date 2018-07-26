Adidas рассказал о "жучке" в мяче ЧМ-2018, подаренном Путиным Трампу

Компания Adidas объяснила назначение чипа в мяче, подаренном президентом России Владимиром Путиным американскому коллеге Дональду Трампу на совместной пресс-конференции в Хельсинки 16 июля. Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэхэм заявил, что данное устройство может служить для целей прослушивания.

Adidas сообщил, что все мячи для ЧМ-2018 снабжены технологией NFC (Near Field Communication). В них вмонтированы крошечные чипы, позволяющие с помощью специального приложения, установленного на смартфон, считывать специальный код.

После чего пользователь приложения получает доступ к видеороликам футболистов, конкурсам болельщиков и другому подобному контенту. Удалить чип из мяча или переписать заложенную в него информацию невозможно.