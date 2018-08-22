86-летний экс-глава Конфедерации футбола Бразилии получил в США четыре года тюрьмы

Бывший президент Футбольной федерации Бразилии 86-летний Жозе Мария Марин получил четырехлетний тюремный срок по обвинению в коррупции, сообщает Globo Esporte. Суд США признал его виновным в вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег. Марин получал взятки в обмен на телеправа.

Помимо четырех лет тюрьмы, Марин также получил штраф в размере 1,2 миллиона долларов, кроме того, еще 3,3 миллиона составила сумма ущерба, которую он должен будет выплатить.

Марин был арестован в 2015 году в рамках расследования ФБР о коррупции в ФИФА.

Конфедерацией футбола Бразилии он руководил с марта 2012 по апрель 2015 года. Также он занимал пост вице-президента ФИФА.