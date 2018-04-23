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8 фанатов задержано по подозрению в беспорядках на матче "Фенербахче" - "Бешикташ"


Полиция Турции задержала 8 человек по подозрению в массовых беспорядках на матче Кубка Турции "Фенербахче" - "Бешикташ". Игра, проходившая 19 апреля, была прервана на 57-й минуте. Фанаты "Фенербахче" атаковали запасных "Бешикташа". С трибун летели посторонние предметы, один из которых угодил в голову главному тренеру Шенолу Гюнешу. 

В больнице Гюнешу наложили пять швов и на следующий день выписали. 

Полиция продолжает расследование, на данный момент в число подозреваемых, включая задержанных, входит 31 человек.

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