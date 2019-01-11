51-летний Миура снова продлил контракт с клубом

Нападающий Кадзуеси Миура на год продлил контракт с японской "Йокогамой", сообщает официальный сайт клуба. 26 февраля японцу исполнится 52 года, он провел уже 33 сезона в профессиональной карьере.

"Йокогама" выступает во втором по силе дивизионе Японии. В сезоне-2018 Миура провел 9 матчей.

Миура на данный момент - самый старый профессиональный футболист мира. За свою карьеру он выступал в ряде японских и бразильских клубов, включая "Сантос", в хорватской "Кроации", австралийском "Сиднее", а сезон-1994/95 отыграл в "Дженоа". За сборную Японии с 1990 по 2000 год он провел 89 матчей и забил 55 голов, выиграв Кубок Азии-1992. На победном турнире он был признан лучшим футболистом.