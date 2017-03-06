13:52 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

50-летний Миура, выступающий за "Йокогаму", стал самым старым футболистом

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Нападающий клуба второй джей-лиги (второй по силе дивизион Японии) "Йокогама" Кадзуеси Миура побил рекорд сэра Стэнли Мэттьюза, сообщает пресс-служба ФИФА. Форвард установил новое достижение, выйдя на поле в возрасте 50 лет и 7 дней.

Свой первый матч в большом футболе Миура провел еще в 1986 году в "Сантосе". Впоследствии он защищал цвета ряда клубов Бразилии и Японии, а также выступал в итальянском "Дженоа", хорватской "Кроации" и австралийском "Сиднее". В "Йокогаме" он играет с 2005 года. В 1992 и 1996 годах он выиграл со сборной Японии Кубок Азии. В начале этого года самый старый действующий профессиональный футболист продлил контракт с "Йокогамой".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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abs68

ничего, Филимонов ещё в строю

14:12

баламошка

Красавец!

14:10

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