50-летний Миура, выступающий за "Йокогаму", стал самым старым футболистом

Нападающий клуба второй джей-лиги (второй по силе дивизион Японии) "Йокогама" Кадзуеси Миура побил рекорд сэра Стэнли Мэттьюза, сообщает пресс-служба ФИФА. Форвард установил новое достижение, выйдя на поле в возрасте 50 лет и 7 дней.

Свой первый матч в большом футболе Миура провел еще в 1986 году в "Сантосе". Впоследствии он защищал цвета ряда клубов Бразилии и Японии, а также выступал в итальянском "Дженоа", хорватской "Кроации" и австралийском "Сиднее". В "Йокогаме" он играет с 2005 года. В 1992 и 1996 годах он выиграл со сборной Японии Кубок Азии. В начале этого года самый старый действующий профессиональный футболист продлил контракт с "Йокогамой".

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