12:46 | Футбол — "Пас из-за границы"

50-летний Миура продлил контракт с "Йокогамой"

2

Японский нападающий Кадзуеши Миура продлил контракт с "Йокогамой", сообщает Kyodo. При этом 26 февраля ветерану исполнится уже 51 год.

Миура выступает на профессиональном уровне с 1986 года.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

GalacticBoy

баламошка Малолетка напонтованный. 13:03 до Кокорина далеко ещё ему,по забитым мячам) Хахаха

13:30

баламошка

Малолетка напонтованный.

13:03