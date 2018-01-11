50-летний Миура продлил контракт с "Йокогамой"

Японский нападающий Кадзуеши Миура продлил контракт с "Йокогамой", сообщает Kyodo. При этом 26 февраля ветерану исполнится уже 51 год.
Миура выступает на профессиональном уровне с 1986 года.
Японский нападающий Кадзуеши Миура продлил контракт с "Йокогамой", сообщает Kyodo. При этом 26 февраля ветерану исполнится уже 51 год.
Миура выступает на профессиональном уровне с 1986 года.
GalacticBoy
баламошка Малолетка напонтованный. 13:03 до Кокорина далеко ещё ему,по забитым мячам) Хахаха
13:30
баламошка
Малолетка напонтованный.
13:03