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5 игроков "Реала" попали в команду года УЕФА, у "Барселоны" - 1

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11 января УЕФА на своем официальном сайте опубликовал символическую сборную 2017 года по итогам голосования среди болельщиков. Наибольшее представительство в команде у игроков "Реала" – 5 человек.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия).

Защитники: Серхио Рамос, Марселу (оба – "Реал", Испания), Джорджо Кьеллини ("Ювентус", Италия), Дани Алвес ("ПСЖ", Франция).

Полузащитники: Эден Азар ("Челси", Англия), Тони Кроос, Лука Модрич (оба – "Реал", Испания), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Криштиану Роналду ("Реал", Испания).

Дополнительная информация

http://toty.uefa.com/ru/?xtatc=INT-6-uefahome_showcase||toty

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Питерец

Ха-ха. Оно и видно, как этих "звезд" в Испании все возят, включая команды Сегунды в кубках. Нынешний Реал - распиаренное, ленивое и зажравшееся г.., как и положено "королевскому" клубу.

16:49