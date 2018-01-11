5 игроков "Реала" попали в команду года УЕФА, у "Барселоны" - 1

11 января УЕФА на своем официальном сайте опубликовал символическую сборную 2017 года по итогам голосования среди болельщиков. Наибольшее представительство в команде у игроков "Реала" – 5 человек.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия).
Защитники: Серхио Рамос, Марселу (оба – "Реал", Испания), Джорджо Кьеллини ("Ювентус", Италия), Дани Алвес ("ПСЖ", Франция).
Полузащитники: Эден Азар ("Челси", Англия), Тони Кроос, Лука Модрич (оба – "Реал", Испания), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия).
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Криштиану Роналду ("Реал", Испания).
⚽🌠 #TeamOfTheYear 🌠 ⚽– Team of the Year 2017 (@ChampionsLeague) 11 января 2018 г.
Introducing your 2017 all-star XI after a record 8.8m votes! pic.twitter.com/MTpF7U37Yz
Дополнительная информация
http://toty.uefa.com/ru/?xtatc=INT-6-uefahome_showcase||toty
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Челси
- Манчестер Сити
- Джорджо Кьеллини
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Тони Кроос
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Рамос
- Джанлуиджи Буффон
- УЕФА
- Дани Алвес
- Лука Модрич
- Эден Азар
- Марселу Виейра
- Кевин де Брейне
Питерец
Ха-ха. Оно и видно, как этих "звезд" в Испании все возят, включая команды Сегунды в кубках. Нынешний Реал - распиаренное, ленивое и зажравшееся г.., как и положено "королевскому" клубу.
16:49