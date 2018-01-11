5 игроков "Реала" попали в команду года УЕФА, у "Барселоны" - 1

11 января УЕФА на своем официальном сайте опубликовал символическую сборную 2017 года по итогам голосования среди болельщиков. Наибольшее представительство в команде у игроков "Реала" – 5 человек.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия).

Защитники: Серхио Рамос, Марселу (оба – "Реал", Испания), Джорджо Кьеллини ("Ювентус", Италия), Дани Алвес ("ПСЖ", Франция).

Полузащитники: Эден Азар ("Челси", Англия), Тони Кроос, Лука Модрич (оба – "Реал", Испания), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Криштиану Роналду ("Реал", Испания).