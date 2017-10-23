5 игроков "Реала" и Бонуччи - в сборной 2017 года по версии FIFPro

На гала-вечере ФИФА The Best в Лондоне назван состав символической сборной 2017 года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). В команду вошли пять футболистов "Реала", выигравшего Лигу чемпионов в сезоне-2016/17. Три футболиста сборной сменили клубы по ходу сезона - Дани Алвес, Леонардо Бонуччи и Неймар.
Призы футболистам вручили бывший форвард сборной Гондураса Давид Суасо и рекордсмен "Челси" по количеству голов Фрэнк Лэмпард.
Символическая сборная-2017 по версии FIFPro: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") – Дани Алвес ("Ювентус"/"ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Серхио Рамос, Марселу – Лука Модрич, Тони Кроос (все – "Реал"), Андрес Иньеста – Лионель Месси (оба – "Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ").
Your FIFA FIFPro #World11 for 2017 🙌#TheBest pic.twitter.com/h8gNrTpMiX– #TheBest 🏆 (@FIFAcom) 23 октября 2017 г.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Милан (Футбол)
- Неймар Сантос
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Фрэнк Лэмпард
- Андрес Иньеста
- Тони Кроос
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Рамос
- Джанлуиджи Буффон
- Дани Алвес
- Лука Модрич
- Леонардо Бонуччи
- Марселу Виейра
- Давид Суасо