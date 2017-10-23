5 игроков "Реала" и Бонуччи - в сборной 2017 года по версии FIFPro

На гала-вечере ФИФА The Best в Лондоне назван состав символической сборной 2017 года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). В команду вошли пять футболистов "Реала", выигравшего Лигу чемпионов в сезоне-2016/17. Три футболиста сборной сменили клубы по ходу сезона - Дани Алвес, Леонардо Бонуччи и Неймар.