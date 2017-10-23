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5 игроков "Реала" и Бонуччи - в сборной 2017 года по версии FIFPro


На гала-вечере ФИФА The Best в Лондоне назван состав символической сборной 2017 года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). В команду вошли пять футболистов "Реала", выигравшего Лигу чемпионов в сезоне-2016/17. Три футболиста сборной сменили клубы по ходу сезона - Дани Алвес, Леонардо Бонуччи и Неймар.

Призы футболистам вручили бывший форвард сборной Гондураса Давид Суасо и рекордсмен "Челси" по количеству голов Фрэнк Лэмпард.

Символическая сборная-2017 по версии FIFPro: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") – Дани Алвес ("Ювентус"/"ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Серхио РамосМарселу – Лука МодричТони Кроос (все – "Реал"), Андрес Иньеста – Лионель Месси (оба – "Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ").

Онлайн-трансляция церемонии вручения премий ФИФА The Best 

 

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