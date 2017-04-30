44-летний вратарь спас "Пачуку" от поражения, забив гол в добавленное время

Вратарь "Пачуки" Оскар Перес спас команду от поражения в матче 16-го тура чемпионата Мексики против "Крус Асуль" (2:2). 44-летний голкипер на 90+3-й минуте пришел в штрафную на розыгрыш углового и точным ударом сравнял счет.

172-сантиметровый Оскар Перес - один из самых низких вратарей, выступавших на чемпионатах мира. Он принял участие в ЧМ-1998, 2002 и 2010, а в 1999 году стал с Мексикой победителем Кубка конфедераций. Всего за сборную он провел 56 матчей.