41-й конгресс УЕФА начался с минуты молчания в память о жертвах взрыва в Санкт-Петербурге

Президент УЕФА Александер Чеферин призвал участников конгресса организации, проходящего в эти минуты в Хельсинки, почтить минутой молчания память жертв взрыва в Санкт-Петербурге. На 41-м конгрессе организации будет обсуждаться ряд вопросов европейского футбола.
Напомним, на этой неделе в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. По информации СМИ, из-за теракта погибли 14 человек и более 50 человек получили ранения.
Президент УЕФА Александер Чеферин в Хельсинки призвал почтить минутой молчания память жертв взрыва в Санкт-Петербурге#КонгрессУЕФА pic.twitter.com/jUaiyhMGzJ– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 5 апреля 2017 г.
Руссо туристо
а ведь это звоночек. в преддверии КК. Хоть и не являюсь житель Спб, но в метро был. Как будут следить за каждым пассажиром - понять не могу, такой людской поток там
11:38