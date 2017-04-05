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41-й конгресс УЕФА начался с минуты молчания в память о жертвах взрыва в Санкт-Петербурге

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Президент УЕФА Александер Чеферин призвал участников конгресса организации, проходящего в эти минуты в Хельсинки, почтить минутой молчания память жертв взрыва в Санкт-Петербурге. На 41-м конгрессе организации будет обсуждаться ряд вопросов европейского футбола.

Напомним, на этой неделе в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. По информации СМИ, из-за теракта погибли 14 человек и более 50 человек получили ранения.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Руссо туристо

а ведь это звоночек. в преддверии КК. Хоть и не являюсь житель Спб, но в метро был. Как будут следить за каждым пассажиром - понять не могу, такой людской поток там

11:38

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