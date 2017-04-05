41-й конгресс УЕФА начался с минуты молчания в память о жертвах взрыва в Санкт-Петербурге

Президент УЕФА Александер Чеферин призвал участников конгресса организации, проходящего в эти минуты в Хельсинки, почтить минутой молчания память жертв взрыва в Санкт-Петербурге. На 41-м конгрессе организации будет обсуждаться ряд вопросов европейского футбола.

Напомним, на этой неделе в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. По информации СМИ, из-за теракта погибли 14 человек и более 50 человек получили ранения.