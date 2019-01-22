39-летний Тим Хоуард объявил о завершении карьеры в конце года

Вратарь клуба MLS "Колорадо Рэпидз" Тим Хоуард объявил об уходе из спорта в конце сезона-2019. Американский голкипер, которому 6 марта исполнится 40 лет, ранее защищал цвета "Нью-Йорк Ред Буллз" (бывший "Метро Старз"), "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона". В "Колорадо" он играет с 2016 года.

"С нетерпением жду начала сезона MLS-2019, потому что он будет для меня последним. Будет полно времени для сантиментов. Сейчас я буду наслаждаться каждой минутой. И, как и всегда, постараюсь помочь "Рэпидз" побеждать", - написал Хоуард в Твиттере.

Тим Хоуард провел 121 матч за сборную США, выиграл два Золотых Кубка КОНКАКАФ в 2007 и 2017 году и принял участие в чемпионатах мира-2006, 2010 и 2014.