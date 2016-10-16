23:16 16 октября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

36-летний форвард великолепным ударом забил 100-й гол за "Рейнджерс"

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Нападающий "Рейнджерс" Кенни Миллер в матче чемпионата Шотландии против "Инвернесса" (1:0) забил сотый мяч в составе клуба. Форвард, которому в декабре исполнится 37 лет, поразил ворота соперника красивым ударом с лета. 

Миллер ранее выступал в "Рейнджерс" с 2000 по 2001-й и с 2008 по 2011 год. В 2014 году он снова присоединился к клубу из Глазго и помог ему вернуться в премьер-лигу.

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