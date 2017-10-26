25-летнему воспитаннику "Реала" сделали операцию по удалению опухоли

Воспитанник "Реала" Фран Соль перенес операцию по удалению опухоли, сообщает пресс-служба "Виллем II". Ранее ему был диагностирован рак яичек в начальной стадии. Оперативное вмешательство было произведено в четверг утром. Опухоль была удалена и взята на исследование.

Отметим, Соль находился в системе "Реала" с 2002 по 2014 год, но ни разу не сыграл за основную команду. Также выступал за "Овьедо" и "Вильярреал", а в 2016 году перебрался в "Виллем II". В составе команды провел 39 матчей, в которых забил 16 мячей.