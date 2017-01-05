21 января "Шапекоэнсе" проведет первый матч после авиакатастрофы

"Шапекоэнсе" объявил о том, что 21 января проведет товарищеский матч с действующим чемпионом страны – "Палмейрасом". Встреча состоится на домашнем стадионе команды из города Шапеко.

Напомним, что 29 ноября самолет с игроками бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе шестерых выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.