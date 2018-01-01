21-летний индийский футболист покончил с собой после новогодней вечеринки

Полузащитник "Спортинг де Гоа" Аваристо Фернандес покончил с собой, сообщает Goal. Факт гибели 21-летнего футболиста подтвердили в полиции и представители клуба. Инцидент произошел сразу после Нового года.

Фернандес отмечал праздник на вечеринке с друзьями, а также посетил мессу в церкви в полночь. После этого он вернулся в домой и свел счеты с жизнью. Причины такого поступка до сих пор неизвестны, полиция продолжает расследование.