19:40 | Футбол — "Пас из-за границы"

21-летний индийский футболист покончил с собой после новогодней вечеринки

Инцидент произошел сразу после Нового года. Фото REUTERS
Инцидент произошел сразу после Нового года. Фото REUTERS
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Полузащитник "Спортинг де Гоа" Аваристо Фернандес покончил с собой, сообщает Goal. Факт гибели 21-летнего футболиста подтвердили в полиции и представители клуба. Инцидент произошел сразу после Нового года.

Фернандес отмечал праздник на вечеринке с друзьями, а также посетил мессу в церкви в полночь. После этого он вернулся в домой и свел счеты с жизнью. Причины такого поступка до сих пор неизвестны, полиция продолжает расследование.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Он узнал что попал в сферу интересов Манчини

22:53

ole72

Тут всё просто - виноват гл.тренер,не давал игрового времени,а у пацана была мечта играть в Барсе

20:14