21 человек задержан по подозрению в нападении на игроков "Спортинга"

В Португалии правоохранительные органы задержали 21 человека, которые подозреваются в нападении на игроков "Спортинга", сообщает O Jogo. Вчера около 50 неизвестных в масках ворвались на базу португальского клуба и напали на игроков.

По данным издания, на данный момент задержан 21 человек. Ведется розыск остальных участников нападения.

Причиной атаки могло стать неудачное выступление клуба на внутренней арене: в воскресенье "Спортинг" проиграл "Маритиму" (1:2), занял итоговое третье место и не смог пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Отметим, что 20 мая лиссабонцы сыграют в финале Кубка Португалии против "Авеша", однако ранее сообщалось, что игроки могут отказаться от участия в матче.

Кошмар в Португалии. Фанаты "Спортинга" напали на игроков.