17-летний игрок "Антверпена" скончался после остановки сердца

17-летний игрок бельгийского "Антверпена" Джоэль Лобанзо скончался в результате остановки сердца во время тренировки, информирует пресс-служба клуба. Во время занятия с молодежной командой он упал без сознания. Медицинский персонал команды попытался оказать ему первую помощь, после чего в критическом состоянии он был доставлен в больницу, где и скончался. Клуб выразил глубокие соболезнования семье футболиста и призвал СМИ не беспокоить его родственников и друзей в связи с трагедией.

RAFC is in rouw. U19-speler Joël Lobanzo is dinsdag slachtoffer geworden van een hartaanval en vannacht overleden.https://t.co/Zr5xRVcOnA – Royal Antwerp FC (@official_rafc) 2 ноября 2017 г.