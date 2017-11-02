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17-летний игрок "Антверпена" скончался после остановки сердца


17-летний игрок бельгийского "Антверпена" Джоэль Лобанзо скончался в результате остановки сердца во время тренировки, информирует пресс-служба клуба. Во время занятия с молодежной командой он упал без сознания. Медицинский персонал команды попытался оказать ему первую помощь, после чего в критическом состоянии он был доставлен в больницу, где и скончался. Клуб выразил глубокие соболезнования семье футболиста и призвал СМИ не беспокоить его родственников и друзей в связи с трагедией.

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