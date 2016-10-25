16-летний футболист в США после выхода из комы заговорил на испанском

16-летний вратарь Рубен Нсемо из американского штата Джорджия заговорил на незнакомом для себя испанском языке после того, как вышел из комы, сообщает Times. Юноша в матче за сборную округа Гуиннетт получил удар в правый висок от одного из соперников и потерял сознание прямо на поле. Нсемо доставили в медицинский центр Атланты, где он провел три дня в коме.

Нсемо после своего возвращения сказал "Я голоден!". Но сделал это футболист на незнакомом для себя испанском языке, чем поверг в шок родителей и персонал больницы. Нсемо осматривали невропатологи, но так и не смогли найти объяснение этому феномену. Сам парень после полного выздоровления собирается вернуться на поле, чтобы осуществить свою мечту - стать профессиональным футболистом.