14 лет лучшему голу в карьере Ибрагимовича. Видео

Ровно 14 лет назад, 22 августа 2004 года, в матче 2-го тура чемпионата Голландии Златан Ибрагимович, выступавший в то время за "Аякс", отметился дублем в ворота "Бреды" (6:2). Один из тех мячей по-прежнему остается одним из самых ярких в карьере шведского форварда – 22-летний нападающий обыграл половину игроков соперника, в том числе и вратаря, после чего отправил мяч в пустые ворота.

Отметим, что для Ибрагимовича этот мяч стал последним в составе "Аякса". 31 августа того года он перешел в "Ювентус".