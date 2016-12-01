130 тысяч болельщиков "Атлетико Насьональ" почтили память "Шапекоэнсе"

Болельщики колумбийского "Атлетико Насьональ" собрались на домашнем стадионе команды, чтобы почтить память погибших игроков "Шапекоэнсе", сообщает Fox Sports. Мероприятие состоялось в то время, когда должен был пройти первый финальный матч Южноамериканского кубка. Именно на эту игру летела бразильская команда. Лайнер с игроками, тренерским штабом и персоналом "Шапекоэнсе" разбился на подлете к Медельину. В результате катастрофы погиб 71 человек, шестеро выжили.
Стадион "Атанасио Хирадот" не смог вместить всех желающих. По оценкам властей Медельина, на мероприятии собрались 130 тысяч человек.
AMAZING: 130,000 Atletico Nacional fans pay tribute to Chapecoense inside & outside the stadium. 👏– SPORF (@Sporf) 1 декабря 2016 г.
(📽 @FoxSports_br)pic.twitter.com/zQWksGAsds