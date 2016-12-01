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130 тысяч болельщиков "Атлетико Насьональ" почтили память "Шапекоэнсе"

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Болельщики колумбийского "Атлетико Насьональ" собрались на домашнем стадионе команды, чтобы почтить память погибших игроков "Шапекоэнсе", сообщает Fox Sports. Мероприятие состоялось в то время, когда должен был пройти первый финальный матч Южноамериканского кубка. Именно на эту игру летела бразильская команда. Лайнер с игроками, тренерским штабом и персоналом "Шапекоэнсе" разбился на подлете к Медельину. В результате катастрофы погиб 71 человек, шестеро выжили.

Стадион "Атанасио Хирадот" не смог вместить всех желающих. По оценкам властей Медельина, на мероприятии собрались 130 тысяч человек.

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