12 голландских клубов выступили против искусственных газонов

Футболисты и руководители большинства клубов высшей голландской лиги выступили против проведения матчей на искусственных газонах, сообщает NOS. Соответствующее обращение подписали капитаны 12 клубов:

Дирк Кайт ("Фейеноорд"), Дави Классен ("Аякс"), Люк де Йонг (ПСВ), Стайн Схарс ("Херенвен"), Рон Флар (АЗ), Виллем Янссен ("Утрехт"), Сандер Дейтс ("Гоу Эхед Иглс"), Серхио Падт ("Гронинген"), Грегор Брейнбург (НЕК), Гурам Кашия ("Витесс"), Йорденс Петерс ("Виллем II") и Штефан Тескер ("Твенте").

Любопытно, что двое из этих игроков - Кайт и Дейтс - завершают свои карьеры после нынешнего сезона.

Капитаны "Хераклеса", "Зволле", "Эксельсиора", "Ден Хага", "Роды" и роттердамской "Спарты" отказались присоединиться к этим требованиям. Отметим, что эти клубы объединяет то, что они играют на искусственных газонах.