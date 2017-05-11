12 делегатов на конгрессе ФИФА не знают, что Германия - действующий чемпион мира

Сегодняшний конгресс ФИФА открылся с того, что делегаты протестировали систему голосования. Было предложено ответить на вопрос: "Является ли Германия действующим чемпионом мира?". 156 (93 процента) представителей национальных футбольных федераций ответили утвердительно. Оказалось, что 12 человек (7 процентов) не знают этого факта - они ответили отрицательно. Возможно, что таким образом они просто пошутили.

FIFA Congress opens with voting system test for delegates. 12 federations don't know Germany are World Cup holders pic.twitter.com/z2tBC5tWlf – Rob Harris (@RobHarris) 11 мая 2017 г.