11:21 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

12 делегатов на конгрессе ФИФА не знают, что Германия - действующий чемпион мира

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Сегодняшний конгресс ФИФА открылся с того, что делегаты протестировали систему голосования. Было предложено ответить на вопрос: "Является ли Германия действующим чемпионом мира?". 156 (93 процента) представителей национальных футбольных федераций ответили утвердительно. Оказалось, что 12 человек (7 процентов) не знают этого факта - они ответили отрицательно. Возможно, что таким образом они просто пошутили.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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wedes

Ну если это проверка системы, нет смысла отвечать одинаково иначе какая это проверка)

11:48

mr.objectivity

Возможно, 12 делегатов просто не умеют пользоваться системой голосования

11:46