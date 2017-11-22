11 игроков "Реала" претендуют на попадание в команду года по версии УЕФА

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список из 50 игроков, претендующих на попадание в символическую сборную по итогам 2017 года. Наибольшее представительство в лонг-листе у игроков "Реала" – 11 человек.

Полностью список претендентов на попадание в команду года выглядит следующим образом:

вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кейлор Навас ("Реал"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико").

защитники: Дани Алвес ("Ювентус"/"ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Дани Карвахаль ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Камиль Глик ("Монако"), Диего Годин ("Атлетико"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Марселу ("Реал"), Бенжамен Менди ("Монако"/"Манчестер Сити"), Тома Менье ("ПСЖ"), Жерар Пике ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Алекс Сандру ("Ювентус"), Антонио Валенсия ("Манчестер Юнайтед").

полузащитники: Деле Алли ("Тоттенхэм"), Марко Асенсио ("Реал"), Каземиру ("Реал"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Фабинью ("Монако"), Эден Азар ("Челси"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Иско ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Лука Модрич ("Реал"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Сауль Ниьгес ("Атлетико").

нападающие: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Карим Бензема ("Реал"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Радамель Фалькао ("Монако"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Лионель Месси ("Барселона"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Реал"), Луис Суарес ("Барселона").

Итоги голосования среди болельщиков будут объявлены 11 января 2018 года.