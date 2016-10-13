Спортивное рыболовство может войти в программу Игр-2020

Международная конфедерация спортивного рыболовства подла заявку на включение в программу Олимпиады-2020 в Токио, сообщает BBC. По мнению руководителей федерации, честная конкуренция в рыболовстве полностью отвечает олимпийскому духу, вид спорта популярен по всему миру, а пойманная рыба будет отпущена обратно в воду.

По мнению противников данной идеи, рыболовство слишком зависит от удачи, а также является очень незрелищным видом спорта.

На Олимпиаде-2020 вошли скейтбординг, серфинг, скалолазание, каратэ, а также в программу вернулись бейсбол и софтбол, исключенные из нее в 2008 году. Отметим также, что рыболовство уже было представлено на Олимпиаде-1900 в качестве неофициального соревнования. В нем приняли участие шесть сборных, данные о победителях не сохранились.