Исполнительный директор "СЭ" Александр Башкиров – чемпион России!

Александр БАШКИРОВ, исполнительный директор Дирекции информационных технологий "СЭ", стал чемпионом России-2016 по ловле спиннингом с лодок. Соревнования завершились в воскресенье, 4 сентября, на Иваньковском водохранилище. Команда "Москва-3" (в составе, помимо Башкирова – Юрий Моргун, Константин Теребилин и Андрей Медведев) показала лучший результат и по праву стала сильнейшей в стране.

Всего в турнире было представлено 19 регионов – это 33 команды и 132 спортсмена. После первого тура сложилась интересная ситуация – на призы претендовали команды вплоть до 10 места. В тройке лидеров находились команды "Москва-1", "Московская область-1", "Московская область-2", тогда как "Москва-3" шла лишь 8-й. Но во втором туре команда нашего коллеги показала лучший результат: улов составил 11 777 грамм, тогда как показатель ближайшего преследователя – лишь 7 942 грамм. В награду за победу "Москва-3" получила катер "Волжанка-46 Фиш".

А уже сегодня Башкиров, обладатель титула сильнейшего рыболова страны спиннингом с лодки, празднует свое 45-летие! Весь коллектив "СЭ" искренне поздравляет именинника и с днем рождения, и с новым трофеем! Желаем здоровья, долгих лет работы на благо "Спорт-Экспресса", семейного благополучия, достижения новых высот! И, конечно же – ни хвоста, ни чешуи, Александр Юрьевич!