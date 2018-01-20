Жулин назвал причины своих слез на чемпионате России

Тренер семикратных чемпионов России в танцах на льду Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева Александр Жулин заявил, что плакал на чемпионате России после исполнения учениками произвольного танца из-за эмоционального срыва, вызванного смертью родителей.

Боброва и Соловьев в декабре выиграли чемпионат России, проходивший в Санкт-Петербурге. После исполнения ими произвольной программы Жулин заплакал.

"Слезы я не смог сдержать из-за того, что у меня умерли родители в течение трех месяцев, – приводит "Р-Спорт" слова Жулина. – Еще Никита Кацалапов травму получил, все покатилось, это был эмоциональный всплеск".