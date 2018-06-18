"Живем дальше и радуемся жизни!" Плющенко и Рудковская с сыном перенесли мощное землетрясение в Японии

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщила, что их семья, находящаяся в данный момент в Японии, не пострадала из-за землетрясения в стране.
35-летний фигурист в Стране восходящего солнца принимал участие в шоу.
- Дорогие, спасибо за переживания, с нами все хорошо, мы сегодня испытали на себе землетрясение 6 баллов, - написала Рудковская в Инстаграме. - Пока не ходят поезда, и мы из Кобе не можем попасть в Осаку.
У всех легкий шок. Женя 20 лет ездит в Японию, но такое сильное землетрясение он тут пережил впервые в жизни, но живем дальше и радуемся жизни!
Дорогие,спасибо за переживания, с нами все хорошо ,мы сегодня испытали на себе землятресение 6 баллов,осыпалась штукатурка в номере ( пока не ходят поезда и мы из Кобе не можем попасть в Осаку и у всех лёгкий шок, Женя 20 лет ездит в Японию, но такое сильное землятресение он тут пережил впервые в жизни,но живем дальше и радуемся жизни! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Вчера был эфир на главном японском Канале,кто просил 1 часть "Посвящения Майкла Джексона" Александра Плющенко @gnomgnomych на #fantasyonice2018 💪🏻 🇯🇵🇷🇺
Землетрясение с магнитудой 6,1 произошло утром 18 июня на западе Японии, сила подземных толчков составила 6 из 7 баллов по японской системе. По данным местных властей, 3 человека погибли, около 230 получили травмы.
Погорилая не смогла уехать из Кобе из-за землетрясения в Японии