"Женя не отвечает ни на сообщения, ни на звонки". Тутберидзе – об уходе Медведевой

Тренер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой Этери Тутберидзе заявила, что ее подопечная не выходит на связь и не отвечает на сообщения. Ранее фигуристка заявила об уходе от Тутберидзе, о чем тренер узнала из СМИ. Существует вероятность, что заниматься она будет у канадца Брайана Орсера. На Олимпиаде-2018 Медведева завоевала серебро, уступив другой воспитаннице Тутберидзе - Алине Загитовой.

– Слухи уже нагнетались. Я уже писала Жене. Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки, - сказала Тутберидзе. - Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?". Я сказала: "Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы". Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс, звонки, наверное, оно неизбежное. Это спортсмен проявляет нежелание.

Чтобы Жене принять такое решение, нужно иметь основания. Она не похожа на человека, который легко расстается с людьми. Для меня вызов скорее от Орсера. Особенно после его слов, что Трусова – это краткосрочный феномен.

Ранее Орсер скептически отозвался о перспективах 13-летней Александры Трусовой, которая первой исполнила два четверных прыжка.

Почему Медведева уходит от Тутберидзе