21:31 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

"Женя не отвечает ни на сообщения, ни на звонки". Тутберидзе – об уходе Медведевой

Евгения МЕДВЕДЕВА и тренер Этери ТУТБЕРИДЗЕ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Евгения МЕДВЕДЕВА и тренер Этери ТУТБЕРИДЗЕ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Тренер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой  Этери Тутберидзе заявила, что ее подопечная не выходит на связь и не отвечает на сообщения. Ранее фигуристка заявила об уходе от Тутберидзе, о чем тренер узнала из СМИ. Существует вероятность, что заниматься она будет у канадца Брайана Орсера. На Олимпиаде-2018 Медведева завоевала серебро, уступив другой воспитаннице Тутберидзе - Алине Загитовой.

 
Евгения МЕДВЕДЕВА.Медведева ушла от тренера. И из спорта?

– Слухи уже нагнетались. Я уже писала Жене. Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки, - сказала Тутберидзе. - Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?". Я сказала: "Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы". Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс, звонки, наверное, оно неизбежное. Это спортсмен проявляет нежелание.

Чтобы Жене принять такое решение, нужно иметь основания. Она не похожа на человека, который легко расстается с людьми. Для меня вызов скорее от Орсера. Особенно после его слов, что Трусова – это краткосрочный феномен.

Ранее Орсер скептически отозвался о перспективах 13-летней Александры Трусовой, которая первой исполнила два четверных прыжка.

Почему Медведева уходит от Тутберидзе

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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sailor1990

Да, не повезло ей на Играх

21:53

Vlаdimir

Значит Медведева обиделась .... это жизнь и это эмоции. Хочется верить что Женя сознает что делает и видимо это неизбежно. Через немного времени может наступить момент когда Загитовой будет Трусова «наступать на пятки», но у Алины преимущество - она уже стала Олимпийской чемпионкой.

21:47

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