Загорски и Гурейро завоевали бронзу в танцах на льду на этапе Гран-при в США

В Эверетте в рамках Гран-При США дуэты выступили с произвольными танцами. Итоговую победу одержали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, набравшие в сумме 200,82 балла. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри заняли второе место (192,30), россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - третье (181,38).
Фигурное катание
Эверетт (США)
"Гран-при"
Skate America
Танцы
Произвольный танец
1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 122,39
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) - 117,29
3. Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (США) - 108,13
4. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) - 108,06
5. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) - 105,99
6. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) - 100,27
Итог
1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 200,82
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) - 192,30
3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) - 181,38
4. Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (США) - 180,57
5. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) - 170,70
6. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) - 163,05