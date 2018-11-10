Загорски и Гурейро - лучшие после короткого танца в Японии

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, показали лучший результат в короткой программе на этапе "Гран-при" в Японии. За короткий танец они набрали 75,49 балла.
На втором и третьем местах идут американцы Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бэйкер (70,71) и Рэйчел Парсонс / Майкл Парсонс (69,07) соответственно.
Еще один российский танцевальный дуэт Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин после короткого танца занимает шестое место (64,53).
Хиросима (Япония)
"Гран-при"
NHK Trophy
Танцы
Короткий танец
1. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 75,49
2. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 70,71
3. Рэйчел Парсонс/Майкл Парсонс (США) – 69,07
4. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) – 66,27
5. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) – 66,01
6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 64,53