Загорски и Гурейро - лучшие после короткого танца в Японии

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, показали лучший результат в короткой программе на этапе "Гран-при" в Японии. За короткий танец они набрали 75,49 балла.

На втором и третьем местах идут американцы Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бэйкер (70,71) и Рэйчел Парсонс / Майкл Парсонс (69,07) соответственно.

Еще один российский танцевальный дуэт Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин после короткого танца занимает шестое место (64,53).

Хиросима (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Танцы

Короткий танец

1. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 75,49

2. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 70,71

3. Рэйчел Парсонс/Майкл Парсонс (США) – 69,07

4. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) – 66,27

5. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) – 66,01

6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 64,53