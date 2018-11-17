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Загитова высказалась о конфликте фанатов с Траньковым

17 ноября. Москва. Алина Загитова и Этери Тутберидзе (на дальнем плане). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
17 ноября. Москва. Алина Загитова и Этери Тутберидзе (на дальнем плане). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая победительницей московского этапа "Гран-при", прокомментировала конфликт части своих фанатов с Максимом Траньковым.

 
16 ноября. Москва. Алина Загитова.Траньков прав. А у Загитовой чемпионский характер

Траньков в одном из интервью сказал, что на Олимпиаде в Пхенчхане большинство спортсменов поддерживало Евгению Медведеву, после чего некоторые поклонники Загитовой начали оскорблять Транькова и даже угрожать ему.

– Я не слышала о конфликте фанатов с Траньковым, – сказала Загитова в ответ на вопрос корреспондента "СЭ". – Он всегда тепло меня напутствовал. У нас с ним никогда не было конфликтов. (Дмитрий Лунев)​

 

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