Загитова выиграла чемпионат России

15-летняя фигуристка Алина Загитова впервые в карьере стала первой на чемпионате России. На втором месте - 17-летняя Мария Сотскова, на третьем - 14-летняя Алена Косторная.

Отметим, что по сумме двух программ Загитова получила 233,59 балла - это второй результат в истории (больше набирала только Евгения Медведева - 241,31), но Международный союз конькобежцев не признает результаты национальных чемпионатов.

Санкт-Петербург (Россия)

Чемпионат России

Женщины

Произвольная программа

1. Загитова - 155,44

2. Сотскова - 145,37

3. Константинова - 144,77

4. Косторная - 142,98

5. Губанова - 134,91

6. Цурская - 132,28

Итог

1. Загитова - 233,59

2. Сотскова - 221,76

3. Косторная - 216,57

4. Константинова - 211,28

5. Цурская - 207,61

6. Губанова - 206,60