Загитова выиграла чемпионат России

15-летняя фигуристка Алина Загитова впервые в карьере стала первой на чемпионате России. На втором месте - 17-летняя Мария Сотскова, на третьем - 14-летняя Алена Косторная.
Отметим, что по сумме двух программ Загитова получила 233,59 балла - это второй результат в истории (больше набирала только Евгения Медведева - 241,31), но Международный союз конькобежцев не признает результаты национальных чемпионатов.
Санкт-Петербург (Россия)
Чемпионат России
Женщины
Произвольная программа
1. Загитова - 155,44
2. Сотскова - 145,37
3. Константинова - 144,77
4. Косторная - 142,98
5. Губанова - 134,91
6. Цурская - 132,28
Итог
1. Загитова - 233,59
2. Сотскова - 221,76
3. Косторная - 216,57
4. Константинова - 211,28
5. Цурская - 207,61
6. Губанова - 206,60
Гаттузо Крут!!!!!!#!
На фоне прекрасных супер выступлений почти всех Загитова смотрелась лучше всех! Немного, но лучше. Если первую десятку отправить на любой международный турнир, то 7 минимум будут в десятке.
21:40 23 декабря