Загитова - вторая в финале "Гран-при" после короткой программы, Туктамышева - третья

Россиянка Алина Загитова стала второй после короткой программы в финале "Гран-при". Она набрала за свой прокат 77,93 балла.

Лидирует японка Рика Кихира. Она установила новый мировой рекорд в короткой программе, набрав 82, 51 балла.

Замыкает тройку Елизавета Туктамышева. Она выполнила тройной аксель в короткой программе ошибкой на выезде и получила 70,65 балла. Еще одна россиянка Софья Самодурова получила 68,24 балла и занимает 5 место.

Фигурное катание

Ванкувер (Канада)

"Гран-при"

Финал

Женщины

Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) - 82,51

2. Алина Загитова (Россия) - 77,93

3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 70,65

4. Каори Сакамото (Япония) - 70,23

5. Софья Самодурова (Россия) - 68,24

6. Сатоко Мияхара (Япония) - 67,52