Загитова - вторая в финале "Гран-при" после короткой программы, Туктамышева - третья

Россиянка Алина Загитова стала второй после короткой программы в финале "Гран-при". Она набрала за свой прокат 77,93 балла.
Лидирует японка Рика Кихира. Она установила новый мировой рекорд в короткой программе, набрав 82, 51 балла.
Замыкает тройку Елизавета Туктамышева. Она выполнила тройной аксель в короткой программе ошибкой на выезде и получила 70,65 балла. Еще одна россиянка Софья Самодурова получила 68,24 балла и занимает 5 место.
Фигурное катание
Ванкувер (Канада)
"Гран-при"
Финал
Женщины
Короткая программа
1. Рика Кихира (Япония) - 82,51
2. Алина Загитова (Россия) - 77,93
3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 70,65
4. Каори Сакамото (Япония) - 70,23
5. Софья Самодурова (Россия) - 68,24
6. Сатоко Мияхара (Япония) - 67,52
Опрос
Кто выиграет финал Гран-при-2018 в женском одиночном катании?
Загрузка...