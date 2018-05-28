Загитова в будущем хочет стать тренером

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что в будущем хочет тренировать молодых спортсменов. Фигуристка отметила, что между наставником и его учеником должно быть взаимопонимание.

– Я в будущем хочу стать тренером, дарить свой опыт маленьким спортсменам, – цитирует ТАСС Загитову. – Сложно тренировать, если честно, но я желаю всем наставникам хороших учеников, желаю, чтобы их всегда слушались. Взаимопонимание должно быть. Должно быть какое-то ощущение, что ты занимаешься с тренером, который тебя воспитывает. Ты проводишь с ним большую часть времени, и все-таки он для тебя как друг, как тренер и где-то даже как мама. Спортсмен, нацеленный на результат, должен не только верить в себя, но и доверять тренеру, не спорить с ним и соглашаться во всем.

Помимо золотой олимпийской награды в личных стартах, в активе 16-летней Загитовой серебряная медаль Игр-2018 в командном зачете.