Загитова - третья в короткой программе на дебютном взрослом международном турнире

Чемпионка мира-2017 среди юниорок и победительница финала юниорского "Гран-при" прошлого сезона 15-летняя Алина Загитова дебютировала на международном взрослом уровне. В короткой программе своего первого турнира "Кубок Ломбардии", который проходит в Бергамо, юная фигуристка заняла третье место, показав результат 71,29 балла. Лидирует после короткой программы Вакаба Хигути (74,26), второй идет бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи итальянка Каролина Костнер (71,67). Россиянка Елизавета Туктамышева располагается на шестой позиции.

Короткую программу в соревнованиях спортивных пар выиграли россияне Наталья Забияко и Александр Энберт. В их активе 69,22 балла. Второе и третье места занимают итальянские пары – Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (66,66) и Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (61,32).