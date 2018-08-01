Загитова стала послом японского производителя косметики

Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова стала послом крупного японского косметического бренда Shiseido. По ее словам, косметика совершенно не чувствуется и выглядит прекрасно.

– Рада, что это произошло. Я выиграла золото Олимпиады, но хочу развиваться дальше и достигнуть совершенства. В этом наши пути с Shiseido совпадают, – цитирует Загитову yahoo.co.jp. – Я была удивлена, когда мне поступило это предложение, оно мне очень льстит. Когда я попробовала эту косметику, то подумала, что на мне ничего нет, ведь она совершенно не чувствуется. Однако выглядит прекрасно.