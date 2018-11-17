Загитова рассказала, какие поблажки получает после соревнований

Российская фигуристка Алина Загитова после победы на этапе "Гран-при" в Москве заявила, что, вероятно, не будет катать всю программу на первой тренировке после соревнований.

- Мое выступление было не очень хорошим, рада, что собрала свои каскады, последний прыжок немного не удался, нелепая ошибка, - сказала Загитова. - Буду кататься дальше. Поблажки? Наверное, на первой тренировке не будем катать всю программу. А обычно у нас один выходной в неделю. (Дмитрий Лунев)

Загитова выиграла два этапа "Гран-при" - в Финляндии и России. 16-летняя спортсменка вышла в финал этого турнира.

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