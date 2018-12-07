Загитова рассказала, что чуть не проспала в день финала "Гран-при"

Россиянка Алина Загитова, которая стала второй после короткой программы в финале "Гран-при", рассказала, что чуть не опоздала на автобус, который должен был отвезти ее на соревнования. Она набрала за свой прокат 77,93 балла.

- Сегодня был сложный день для меня , - сказала Загитова в интервью ФФКР. - Эти соревнования для меня очень важные,в этом сезоне. Потому что в финал "Гран-при" выходят шесть сильнейших спортсменок. Было сложнее кататься. Плюс ко всему я проснулась за три минуты до отправления автобуса, который уезжал на соревнования. После тренировки я пришла, спала пять-шесть часов и вот чуть не опоздала на автобус. Выдался тяжелый день.

Я пытаюсь не думать, в каком статусе вышла, но все равно иногда проскакивает эта мысль, но пытаюсь с этим справиться. Тренеры мне тоже помогают.

Высокие шансы Кихиры на победу? Эти мысли и её тройной аксель пощекотали мне нервы. Но понимаю, что если я идеально катаюсь, чисто и с эмоциями, то могу бороться с такими спортсменками.

Произвольную программу в финале "Гран-при" Загитова представит в ночь на 9 декабря.

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