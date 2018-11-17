Загитова победила на этапе "Гран-при" в Москве

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу на этапе "Гран-при" в Москве. Она набрала 222,95 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Россиянка Софья Самодурова заняла второе место (198,01 балла). Третьей стала кореянка Лим Юн Су (185,67 балла).

Еще одна представительница России Полина Цурская стала восьмой (149,45 балла).

Загитова вышла в финал "Гран-при". Ранее она выиграла этап "Гран-при" в Финляндии.

Фигурное катание

Москва (Россия)

"Гран-при"

Кубок Ростелекома

Женщины

Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) - 142,17

2. Софья Самодурова (Россия) - 130,61

3. Лим Юн Су (Корея) - 127,91

4. Юна Сирайва (Япония) - 120,58

5. Алексия Паганини (Швейцария) - 119,07

6. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 118,72

8. Полина Цурская (Россия) - 92,64

Итог

1. Алина Загитова (Россия) - 222,95

2. Софья Самодурова (Россия) - 198,01

3. Лим Юн Су (Корея) - 185,67

4. Алексия Паганини (Швейцария) - 182,50

5. Юна Сирайва (Япония) - 180,93

6. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 180,45

8. Полина Цурская (Россия) - 149,45

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