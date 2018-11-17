Загитова победила на этапе "Гран-при" в Москве

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу на этапе "Гран-при" в Москве. Она набрала 222,95 балла по сумме короткой и произвольной программ.
Россиянка Софья Самодурова заняла второе место (198,01 балла). Третьей стала кореянка Лим Юн Су (185,67 балла).
Еще одна представительница России Полина Цурская стала восьмой (149,45 балла).
Загитова вышла в финал "Гран-при". Ранее она выиграла этап "Гран-при" в Финляндии.
Фигурное катание
Москва (Россия)
"Гран-при"
Кубок Ростелекома
Женщины
Произвольная программа
1. Алина Загитова (Россия) - 142,17
2. Софья Самодурова (Россия) - 130,61
3. Лим Юн Су (Корея) - 127,91
4. Юна Сирайва (Япония) - 120,58
5. Алексия Паганини (Швейцария) - 119,07
6. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 118,72
8. Полина Цурская (Россия) - 92,64
Итог
1. Алина Загитова (Россия) - 222,95
2. Софья Самодурова (Россия) - 198,01
3. Лим Юн Су (Корея) - 185,67
4. Алексия Паганини (Швейцария) - 182,50
5. Юна Сирайва (Япония) - 180,93
6. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 180,45
8. Полина Цурская (Россия) - 149,45