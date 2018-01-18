18:03 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Загитова победила Медведеву в короткой программе на ЧЕ в Москве

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Россиянка Алина Загитова победила свою соотечественницу Евгению Медведеву в короткой программе на чемпионате Европы в Москве.

Результат 15-летней Загитовой - 80,27 (лучший в карьере, ранее - 76,27), у 18-летней Медведевой - 78,57. 

Россиянки занимают два первых места, на третьем - итальянка Каролина Костнер (78,30), которая почти на 10 баллов опередила еще одну представительницу России - Марию Сотскову (68,70).

Произвольную программу женщины представят в субботу (20 января) вечером. Начало - в 18.30 (мск).

Москва (Россия)

Чемпионат Европы

Женщины

Короткая программа

1. ЗАГИТОВА (Россия) - 80,27

2. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 78,57

3. Костнер (Италия) - 78,30

4. СОТСКОВА (Россия) - 68,70

5. Раичова (Словакия) - 61,01

6. Эстлунд (Швеция) - 56,04

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/europe/2017-2018/events/1982_200_1/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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ion

Костнер баллов 20 за имя накинули. ПРокат слабее, чем у словачки.

19:44

valdem75

У нас Спартак любят,а на остальное.... Матч тв, тому яркое подтверждение.

18:56

BeeBop

СЭ, разве так можно говорить? В Италии, где любят не только Спартак, а свою страну написали: Сотскова уступила Костнер!

18:26