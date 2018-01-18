Загитова победила Медведеву в короткой программе на ЧЕ в Москве

Россиянка Алина Загитова победила свою соотечественницу Евгению Медведеву в короткой программе на чемпионате Европы в Москве.

Результат 15-летней Загитовой - 80,27 (лучший в карьере, ранее - 76,27), у 18-летней Медведевой - 78,57.

Россиянки занимают два первых места, на третьем - итальянка Каролина Костнер (78,30), которая почти на 10 баллов опередила еще одну представительницу России - Марию Сотскову (68,70).

Произвольную программу женщины представят в субботу (20 января) вечером. Начало - в 18.30 (мск).

Москва (Россия)

Чемпионат Европы

Женщины

Короткая программа

1. ЗАГИТОВА (Россия) - 80,27

2. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 78,57

3. Костнер (Италия) - 78,30

4. СОТСКОВА (Россия) - 68,70

5. Раичова (Словакия) - 61,01

6. Эстлунд (Швеция) - 56,04