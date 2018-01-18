Загитова победила Медведеву в короткой программе на ЧЕ в Москве

Россиянка Алина Загитова победила свою соотечественницу Евгению Медведеву в короткой программе на чемпионате Европы в Москве.
Результат 15-летней Загитовой - 80,27 (лучший в карьере, ранее - 76,27), у 18-летней Медведевой - 78,57.
Россиянки занимают два первых места, на третьем - итальянка Каролина Костнер (78,30), которая почти на 10 баллов опередила еще одну представительницу России - Марию Сотскову (68,70).
Произвольную программу женщины представят в субботу (20 января) вечером. Начало - в 18.30 (мск).
Москва (Россия)
Чемпионат Европы
Женщины
Короткая программа
1. ЗАГИТОВА (Россия) - 80,27
2. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 78,57
3. Костнер (Италия) - 78,30
4. СОТСКОВА (Россия) - 68,70
5. Раичова (Словакия) - 61,01
6. Эстлунд (Швеция) - 56,04
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/europe/2017-2018/events/1982_200_1/
ion
Костнер баллов 20 за имя накинули. ПРокат слабее, чем у словачки.
19:44
valdem75
У нас Спартак любят,а на остальное.... Матч тв, тому яркое подтверждение.
18:56
BeeBop
СЭ, разве так можно говорить? В Италии, где любят не только Спартак, а свою страну написали: Сотскова уступила Костнер!
18:26