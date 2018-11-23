Загитова ответила, будет ли смотреть выступление Медведевой

Российская фигуристка Алина Загитова после выступления на дне рождения катка "Хрустальный" отказалась отвечать на вопрос о шансах соотечественницы Евгении Медведевой выйти в финал "Гран-при".

– Это провокационный вопрос, я не буду на него отвечать. Буду ли я смотреть ее прокат сегодня? Если он будет не очень поздно, то буду, – сказала Загитова. (Михаил Потапов)

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