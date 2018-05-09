Загитова остается у Тутберидзе

Ильназ Загитов, отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой, заявил, что его дочь не собирается менять тренера. Ранее группу Этери Тутберидзе покинули Евгения Медведева и Полина Цурская.

– Я слышал об уходе Медведевой, но совершенно не думал о причинах этого шага, – приводит "Реальное время" слова Загитова. – Это совсем не мое дело, поверьте.

– Алина продолжает работать у Этери Тутберидзе?

– Да, все как всегда. Никаких изменений.