20:32 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Загитова остается у Тутберидзе

Алина ЗАГИТОВА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Алина ЗАГИТОВА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
2

Ильназ Загитов, отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой, заявил, что его дочь не собирается менять тренера. Ранее группу Этери Тутберидзе покинули Евгения Медведева и Полина Цурская.

– Я слышал об уходе Медведевой, но совершенно не думал о причинах этого шага, – приводит "Реальное время" слова Загитова. – Это совсем не мое дело, поверьте.

– Алина продолжает работать у Этери Тутберидзе?

– Да, все как всегда. Никаких изменений.

Дополнительная информация

https://realnoevremya.ru/news/98478-papa-aliny-zagitovoy-medvedeva-eto-sovsem-ne-moe-delo-alina-ostaetsya-u-tutberidze

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

suomi257

нужно это только так понимать и никак более!!!

20:48

suomi257

я думаю вам повезло здесь остаться!!!

20:48

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!