Загитова остается у Тутберидзе

Ильназ Загитов, отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой, заявил, что его дочь не собирается менять тренера. Ранее группу Этери Тутберидзе покинули Евгения Медведева и Полина Цурская.
– Я слышал об уходе Медведевой, но совершенно не думал о причинах этого шага, – приводит "Реальное время" слова Загитова. – Это совсем не мое дело, поверьте.
– Алина продолжает работать у Этери Тутберидзе?
– Да, все как всегда. Никаких изменений.
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https://realnoevremya.ru/news/98478-papa-aliny-zagitovoy-medvedeva-eto-sovsem-ne-moe-delo-alina-ostaetsya-u-tutberidze
suomi257
нужно это только так понимать и никак более!!!
20:48
suomi257
я думаю вам повезло здесь остаться!!!
20:48