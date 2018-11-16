Загитова оценила свой мировой рекорд

Россиянка Алина Загитова, установившая в короткой программе на этапе "Гран-при" в Москве новый мировой рекорд (80,78 балла), после проката сказала , что сейчас оценки для нее ничего не значат.

– Для меня оценки ничего не значат, – сказала Загитова. – Главное – кататься для души. Очень тепло встречали зрители. Вспомнила чемпионат Европы домашний, все это придало мне кураж. Зрители очень помогли победить.

– Ваши тренеры показали вам жест после победы – соединенные попарно указательный со средним палец и безымянный с мизинцем. Что он значит?

– Это все из-за "Призрака Оперы", там на постере мужчина закрывает лицо руками таким жестом. Вот оттуда его и взяли. (Дмитрий Лунев)​

Прокат на рекорд. Загитова превзошла саму себя