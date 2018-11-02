Загитова - об ошибке: "Мы не роботы, чтобы всегда чисто кататься"

Российская фигуристка Алина Загитова отметила, что чувствовала неуверенность перед короткой программой на этапе "Гран-при" в Хельсинки. Россиянка допустила ошибку при выполнении первого каскада и набрала 68,90 балла. Несмотря на недокрут, она лидирует перед произвольной программой.

- Слушайте, мы не роботы, чтобы всегда чисто кататься, - приводит "РИА Новости" слова Загитовой. - Где-то переволновалась. Была чуточку не сосредоточена на старт, была как в тумане. Почувствовала неуверенность. Есть над чем работать. Я уже опытная спортсменка, нужно себя перебарывать.

Меньше недели назад я начала нервничать. Наверное, это перенапряжение сказалось. Уже надо было выходить на старт, а я не понимала, что мне надо выходить на старт. Надо обсудить это с тренерами еще.