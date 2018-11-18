Загитова - о выступлении на этапе "Гран при" в Москве: "Я удовлетворена этими прокатами. Есть еще над чем работать"

Российская фигуристка Алина Загитова, которая вышла в финал "Гран-при", в интервью "СЭ" оценила свое выступление на этапе в Москве. Она также добавила, что волновалась, так как на ней была какая-то доля ответственности.

– Как оцените свое выступление на этапе?

– Я удовлетворена этими прокатами. Произвольной программой меньше. Есть еще над чем работать.

– Ваш тренер Этери Тутберидзе что-то сказала уже?

– Сказала, но... не буду говорить! Сейчас еще на тренировку приду, там еще скажет что-то.

– Она ругала вас?

– Нет.

– Поделитесь эмоциями от выступления в Москве.

– Я волновалась, все-таки была какая-то доля ответственности. Но когда меня зал начал поддерживать, я поняла, что не одна катаюсь, что они со мной. Это нереальные ощущения, которые придают сил и морально, и физически. (Екатерина Беспалова)

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