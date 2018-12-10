Загитова - о Медведевой: "С Медведевой на Олимпиаде мы были в первую очередь соперницами"

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что они с Евгенией Медведевой никогда не общались как лучшие подруги. Она отметила, что на Олимпийских играх в Пхенчхане они были в первую очередь соперницами.

– Почему вы не говорите о Жене после Олимпиады?

– А что я должна говорить? Мы уже с ней все выяснили на Олимпиаде. Там мы сказали друг другу теплые слова. А в остальном я не хочу... Это только наше с ней дело, и я не хочу, чтобы все о нем знали.

– Но вы общаетесь?

– Нет.

– На Олимпиаде между вами была идиллия. Вы стали олимпийской чемпионкой, Женя – серебряным призером. Она поплакала и на пресс-конференции поддерживала вас. Со стороны это выглядело фантастическим примером профессионального отношения к делу двух сильных людей. Почему там же в Пхенчхане все закончилось?

– Во-первых, она уехала в Канаду. Мы в принципе с ней много не общались, особенно перед Олимпиадой. Сложно ответить на вопрос, почему. Даже сформулировать сложно. Потому что в первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги.

С тех пор, как она уехала, и она мне не пишет, и я не пишу. Да я в принципе не люблю писать. И разговаривать тоже. Мне даже с родителями иногда разговаривать по телефону просто лень.

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