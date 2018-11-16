Загитова лидирует после короткой программы в Москве. С мировым рекордом!

Российская фигуристка Алина Загитова занимает первое место после короткой программы на этапе "Гран-при" в России. 16-летняя олимпийская чемпионка обновила свой же мировой рекорд – 80,78.

Второе место с отставанием более чем в 13 баллов занимает еще одна представительница России – Софья Самодурова. Москва (Россия) "Гран-при" Кубок Ростелекома Женщины Короткая программа 1. Алина Загитова (Россия) - 80,78 2. Софья Самодурова (Россия) - 67,40 3. Алексия Паганини (Швейцария) - 63,43 4. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 61,73 5. Юна Сирайва (Япония) - 60,35 6. Лим Юн Су (Корея) - 57,76 7. Полина Цурская (Россия) - 56,81

Загитова обновила мировой рекорд в короткой программе. Live!