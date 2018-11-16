Загитова лидирует после короткой программы в Москве. С мировым рекордом!

Российская фигуристка Алина Загитова занимает первое место после короткой программы на этапе "Гран-при" в России. 16-летняя олимпийская чемпионка обновила свой же мировой рекорд – 80,78.
Второе место с отставанием более чем в 13 баллов занимает еще одна представительница России – Софья Самодурова.
Москва (Россия)
"Гран-при"
Кубок Ростелекома
Женщины
Короткая программа
1. Алина Загитова (Россия) - 80,78
2. Софья Самодурова (Россия) - 67,40
3. Алексия Паганини (Швейцария) - 63,43
4. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 61,73
5. Юна Сирайва (Япония) - 60,35
6. Лим Юн Су (Корея) - 57,76
7. Полина Цурская (Россия) - 56,81
Загитова обновила мировой рекорд в короткой программе. Live!
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