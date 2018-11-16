21:21 | Фигурное катание

Загитова лидирует после короткой программы в Москве. С мировым рекордом!

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Российская фигуристка Алина Загитова занимает первое место после короткой программы на этапе "Гран-при" в России. 16-летняя олимпийская чемпионка обновила свой же мировой рекорд – 80,78.

Второе место с отставанием более чем в 13 баллов занимает еще одна представительница России – Софья Самодурова.

Москва (Россия)

"Гран-при"

Кубок Ростелекома

Женщины

Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) - 80,78

2. Софья Самодурова (Россия) - 67,40

3. Алексия Паганини (Швейцария) - 63,43

4. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 61,73

5. Юна Сирайва (Япония) - 60,35

6. Лим Юн Су (Корея) - 57,76

7. Полина Цурская (Россия) - 56,81

Загитова обновила мировой рекорд в короткой программе. Live!

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